فعاليات مشوقة وتفاعلية لصقَّاري المستقبل في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

وستكون منطقة (صقَّار المستقبل) ثرية بالمعلومات التي تستهدف الجيل القادم من الصقارين من عمر الطفولة إلى 15 عامًا، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية ممتعة؛ إذ تحتوي المنطقة على مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة المختلفة للأطفال والمراهقين للمشاركة فيها؛ فهي تتيح لهم اكتساب المعلومات بطريقة ممتعة، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والفن والألعاب المختلفة، إلى جانب التدريب العملي برفقة الصقور؛ ليصبحوا صقَّارين في المستقبل.