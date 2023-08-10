برعاية الملك ونيابة عن ولي العهد.. نائب أمير مكة يحضر المباراة النهائية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحضر الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ نائب أمير منطقة مكة المكرمة، المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة العربية لكرة القدم، على كأس الملك سلمان للأندية بين فريقي الهلال والنصر، التي ستقام الساعة السادسة من مساء بعد غدٍ السبت 12 أغسطس 2023م، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.