"تعليم المجمعة" تنهي استعداداتها لاستقبال الطلاب باختبارات الفصل الدراسي الأول

ودعا الملحم أولياء أمور الطلبة إلى ضرورة تعزيز تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة بما يصب في مصلحة الطلبة، إضافة لتهيئة الأسرة للجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم أثناء فترة الاختبارات؛ موضحًا أن ذلك له دور إيجابي ينعكس على استعدادهم الذهني والفكري وتخطي التحديات أثناء الاختبار؛ لافتًا في الوقت نفسه إلى أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم أثناء توجههم للمدارس في الصباح الباكر، والتأكد من عودتهم لمنازلهم بعد فراغهم من أداء الاختبارات مباشرة لكي لا يكونوا عرضة للمخاطر.