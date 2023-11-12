"تعليم المجمعة" تنهي استعداداتها لاستقبال الطلاب باختبارات الفصل الدراسي الأول

أكملت مدارس تعليم المجمعة -في وقت مبكر- كافة استعداداتها لاستقبال الطلبة لاختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1445هـ، وأتمت التهيئة النفسية والبيئية لأداء الاختبارات، بعد أن أنهى طلاب المدارس اختبارات المواد العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني الأسبوع الماضي.
ووجّه مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم رسالة توعوية لأبنائه وبناته الطلبة بمناسبة بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1445هـ؛ مؤكدًا الاستعداد الجيد للاختبارات وقراءة الأسئلة بتمعن، وتخصيص وقت كافٍ للإجابة عن كل سؤال، والتوجه إلى منازلهم فور الانتهاء من أداء الاختبارات، والاهتمام بالتغذية الصحية والراحة وعدم السهر.
ودعا الملحم أولياء أمور الطلبة إلى ضرورة تعزيز تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة بما يصب في مصلحة الطلبة، إضافة لتهيئة الأسرة للجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم أثناء فترة الاختبارات؛ موضحًا أن ذلك له دور إيجابي ينعكس على استعدادهم الذهني والفكري وتخطي التحديات أثناء الاختبار؛ لافتًا في الوقت نفسه إلى أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم أثناء توجههم للمدارس في الصباح الباكر، والتأكد من عودتهم لمنازلهم بعد فراغهم من أداء الاختبارات مباشرة لكي لا يكونوا عرضة للمخاطر.
وأهاب "الملحم" بالمعلمين والمعلمات، أهمية مراعاة الفروق الفردية، وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي، وضرورة تطبيق الأدلة التنظيمية للاختبارات؛ وفق ما ورد من وزارة التعليم، وتهيئة الجو المناسب للطلاب أثناء تأديتهم الاختبارات.
ووجّه المشرفين والمشرفات بالوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات؛ مؤكدًا ألا يقتصر العمل على العاملين بتلك المدارس؛ بل ينطلق من قِبَل القيادات التعليمية وصولًا للمشرفين والمشرفات؛ من خلال جدولة زيارات ميدانية لتلك المدارس والرفع بتقارير يومية، والدعم والمساندة والاطمئنان على سير الاختبارات، والتصحيح والرصد أولًا بأول حتى يتم إعلان النتائج في موعدها المحدد.