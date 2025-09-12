أمين ARCO: الإسعافات الأولية الخطوة الحاسمة للتعامل مع الحالات الطارئة قبل وصول المختصين

وقال في كلمةٍ بعنوان "أجيال تعي وصحة تزدهر لبناء مجتمعات حيوية قادرة على تعلم مهارات الإسعافات الأولية" بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، حصلت "سبق" على نسخة منها: إن الدقائق الأولى بعد وقوع أي إصابة تكون حاسمة، والتصرف السريع هو الفارق بين الحياة والموت، وذلك من خلال تقديم الإسعافات الأولية التي تمنع تدهور الحالة أو تطور الإصابة؛ حيث إن بعض الإجراءات الإسعافية البسيطة، كاستخدام الكمادات الباردة أو وضع المصاب في وضعية مريحة، يمكن أن تخفف من الألم والمعاناة لأي مصاب.