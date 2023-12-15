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رفحاء.. مكافحة المخدرات تطيح بشخص بـ"الشمالية" لترويجه الحشيش والإمفيتامين

رفحاء.. مكافحة المخدرات تطيح بشخص بـ"الشمالية" لترويجه الحشيش والإمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات
محافظة رفحاء
مادة الإمفيتامين المخدر
مادة الحشيش المخدر

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