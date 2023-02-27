"بر يلملم" تستهدف توزيع 5 ملايين عبوة ماء في مكة المكرمة

وأشار "الفهمي" إلى أن قيمة العبوة ريال واحد، وسهم "الفرد" بـ100 ريال، وسهم "الوالدين" بـ200 ريال، وسهم "الأسرة" بـ300 ريال.

وقال: إن التبرع مفتوح بأي مبلغ، عبر طرق المساهمة في مشروع السقيا، بالتحويل المباشر عبر حساب الجمعية، الآيبان: SA3780000228608010200224، أو عبر المتجر الخيري للجمعية https://store.yalmlmbir.org.sa.