"بر يلملم" تستهدف توزيع 5 ملايين عبوة ماء في مكة المكرمة

دعت جمعية البر الأهلية بيلملم، أهل الخير إلى التبرع بأفضل الصدقات "سقيا الماء"، عن طريق توزيع عبوات الماء البارد على المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام ومساجد ومقابر مكة المكرمة.
وذكرت الجمعية أنها تستهدف توزيع خمسة ملايين عبوة ماء في العام 2023م، فيما جرى توزيع 300 ألف عبوة ماء على 33 مسجدًا في مكة وميقات يلملم ومقابر مكة خلال شهر فبراير الجاري.
من جانبه، حثّ مدير جمعية بر يلملم الخيرية يحيى علي الفهمي، أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين على المبادرة بالتبرع.
وأكد حاجة هذا المشروع المبارك الذي يأتي متوافقًا مع قول الرسول الكريم ﷺ: "أفضل الصدقة سقيا الماء"؛ فلا تضيّع فرصة الصدقة في أطهر بقاع الأرض "مكة المكرمة".
وأشار "الفهمي" إلى أن قيمة العبوة ريال واحد، وسهم "الفرد" بـ100 ريال، وسهم "الوالدين" بـ200 ريال، وسهم "الأسرة" بـ300 ريال.
وقال: إن التبرع مفتوح بأي مبلغ، عبر طرق المساهمة في مشروع السقيا، بالتحويل المباشر عبر حساب الجمعية، الآيبان: SA3780000228608010200224، أو عبر المتجر الخيري للجمعية https://store.yalmlmbir.org.sa.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وللاستفسار على واتساب/ http://wa.me/966555078683.