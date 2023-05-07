أمير الرياض لمحافظي المنطقة ومسؤوليها: رفع كفاءة العمل والإنجاز ضرورة والتنسيق الفعال مهم

رأَس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بقصر الحكم اليوم، الاجتماع السنوي (الثاني) لعام 1443/ 1444هـ لمحافظي المنطقة والمسؤولين في الإمارة.
وأكد في كلمته أثناء الاجتماع، ضرورة رفع كفاءة العمل والإنجاز؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المواطن والمقيم بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، مشددًا على أهمية تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين الجهات، وفق مهام ومسؤوليات المحافظات والمراكز التابعة لها.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخِذت التوصيات حيالها.