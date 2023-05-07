أمير الرياض لمحافظي المنطقة ومسؤوليها: رفع كفاءة العمل والإنجاز ضرورة والتنسيق الفعال مهم

وأكد في كلمته أثناء الاجتماع، ضرورة رفع كفاءة العمل والإنجاز؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المواطن والمقيم بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، مشددًا على أهمية تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين الجهات، وفق مهام ومسؤوليات المحافظات والمراكز التابعة لها.