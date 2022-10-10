"تحكّم" تستعرض قدراتها في السلامة العامة والتنقل الذكي

حيثُ تكشف "تحكم" عن "الحاسوب الفائق" الذي تملكه الشركة، واستعراض قدراته العالية في التعامل مع البيانات الضخمة التي يتم استخدامها في معالجة المشاكل التقنية المعقدة بدقة متناهية، وفي وقت قياسي، ليساعد المؤسسات والمنشآت على اتخاذ القرارات وإدارة الأعمال بشكل أفضل بكل كفاءة وفعالية.