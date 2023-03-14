"سبق" تُطلق أولى مساحاتها عبر "تويتر" لتتناول الدعم السكني.. هُنا خبرات وتفاصيل ونصائح

وأوضح المستشار العقاري سعد آل عبية أن الإعفاء الضريبي ينطبق على أي عقار قيمته أقل من مليون ريال، ويجب على موظفي البنوك مراعاة ظروف المتقدمين على القروض العقارية، ويجب عليهم توعية وتثقيف المستفيدين، مبيناً أن التضامن بين الإخوة غير متاح إلا في بنوك محدودة، ويمكن لصاحب الدخل المحدود الحصول على تمويل عقاري من خلال برنامج الضمانات، مؤكدًا أن من تنازل عن تمويل عقاري سابق لا يحق له الاستفادة مجددًا.