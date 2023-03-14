"سبق" تُطلق أولى مساحاتها عبر "تويتر" لتتناول الدعم السكني.. هُنا خبرات وتفاصيل ونصائح

أطلقت صحيفة "سبق"، مساء أمس، أولى مساحاتها عبر حسابها في "تويتر" #مساحة_سبق "صوتك وصل"؛ وذلك للحديث عن آلية الدعم السكني الجديد في أولى حلقاتها، لتعلن عن مساحة أسبوعية ثابتة كل يوم اثنين عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.
واستضافت "سبق" عبر مساحتها المستشار العقاري سعد آل عبية، والمستشار العقاري علي المسلم، فيما سجّل مئات المغردين دخولهم في المساحة وطرحهم للأسئلة عبر هاشتاق "مساحة سبق"، ليصعد الهاشتاق للترند بالسعودية.
وأكد المستشار العقاري علي المسلم أن وزارة الإسكان وبالتعاون مع البنك المركزي والبنوك التجارية وحدت العقود للعميل المدعوم، مشيرًا إلى أن البنوك تؤمّن على المسكن في حال الكوارث الطبيعية، والعيوب الإنشائية لا يشملها التأمين.
وقال "المسلم": إن البنوك ترفع هامش الربح بشكل نصف شهري وشهري، وعلى العميل أن يزور كل البنوك ولا يعتمد على الهاتف المصرفي، ولا نستطيع الجزم بانخفاض أسعار العقار أو ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، ومن الخطأ أن يأخذ عميل البنك تمويلًا عقاريًا يمتد إلى ما بعد التقاعد، مضيفاً أن بدلات الراتب ليست ثابتة، فمن الخطأ أن يعتمد عليها العميل في التمويل العقاري.
وقدم المستشار "المسلم" نصيحتين لتفادي ارتفاع نسبة الفائدة في التمويل العقاري، أولاهما: قارِنْ بين الدعم المقدم من مختلف الجهات التمويلية، والأخرى: احرِصْ على الحصول على أقل مبلغ تمويلي وأقل مدة تمويل.
فيما أكد المستشار العقاري سعد آل عبية أن الصندوق العقاري ينظر في إجمالي الراتب، وكلما زاد الراتب قلّ الدعم، مضيفاً أن الدعم العقاري الجديد يعتمد على إجمالي الراتب للعميل بغض النظر عن نسبة أرباح البنك، ويعتمد الدعم العقاري على خيار العميل وحسب احتياجاته.
وقال "آل عبية": إن شرط الحصول على الـ150 ألف ريال غير المستردة للعملاء الذين رواتبهم من 3 آلاف ريال حتى 10 آلاف ريال، وخيارات الدعم السكني الجديدة المتاحة 3 أنواع: الدعم المالي الثابت، ودعم الباقات، والدعم العيني الذي يخص مشاريع البيع على الخارطة، مؤكداً أن دعم الصندوق العقاري غير مستردّ، وأن العقار احتياج.. فلا تجعل احتياجك ضررًا عليك وعلى أسرتك، والتوجه المقبل على الشقق، وعلى المواطن استشارة خبير عقاري وخبير قانوني ومستشار مالي قبل توقيع عقود التمويل العقاري.
وأوضح المستشار العقاري سعد آل عبية أن الإعفاء الضريبي ينطبق على أي عقار قيمته أقل من مليون ريال، ويجب على موظفي البنوك مراعاة ظروف المتقدمين على القروض العقارية، ويجب عليهم توعية وتثقيف المستفيدين، مبيناً أن التضامن بين الإخوة غير متاح إلا في بنوك محدودة، ويمكن لصاحب الدخل المحدود الحصول على تمويل عقاري من خلال برنامج الضمانات، مؤكدًا أن من تنازل عن تمويل عقاري سابق لا يحق له الاستفادة مجددًا.