وزير الصحة يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة بمنتدى الأعمال السعودي الأسترالي

شارك وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي ينظمه منتدى الأعمال السعودي الأسترالي بمدينة سيدني، بحضور عدد من القيادات في قطاعي الصحة والابتكار.
وشهد المنتدى توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين شركة الصحة القابضة والشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو"، مع عدد من الشركات الأسترالية الكبرى في مجالات التشخيص الطبي والبحوث السريرية.
وأكّد، أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة نوعية في توسيع التعاون الصحي بين المملكة وأستراليا، مبينًا أنها تركز على تطوير حلول متكاملة للرعاية الصحية والبحوث السريرية في مجالات الجينوم والتقنية الحيوية، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا للأبحاث الطبية المتقدمة، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030.
تأتي هذه اللقاءات ضمن جولة رسمية لمعالي وزير الصحة في أستراليا، شملت مدن ملبورن وكانبيرا وسيدني، وتهدف إلى تعزيز الشراكات الصحية ودعم الاستثمارات في مجالات الابتكار الطبي والبحث العلمي.