"التليدي": المملكة موعودة بنهضة تنموية غير مسبوقة برؤية الملهم الأمير محمد بن سلمان

وقال "التليدي": رغم كل ما تحقق فلا يزال هناك عدد من المشاريع الكبرى غير المكررة في أي مكان بالعالم، وبناء المدن الاقتصادية، وجلب الاستثمارات، ودعم الابتكار والمبتكرين، والريادة في مجالات جديدة، وأشياء أخرى كثيرة، كلها في طور التحقق منها ما بانت ملامحه وغيره ما ينتظر التحقيق.