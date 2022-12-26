مهرجان الإبل ينظم ندوة حول القيمة الحضارية والثقافية للإبل.. غدًا

ينظم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، المقامة تحت شعار "همة طويق"، بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة غداً، ندوة ثقافية بعنوان "القيمة الحضارية والثقافية للإبل"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المقام على هامش المهرجان.
وتتناول الندوة مجموعة من المحاور التي تتحدث عن استئناس الإبل واستخداماتها في الحضارة العربية، والإبل وطرق الحج القديمة كطريق زبيدة، بالإضافة إلى محور عن الإبل في حضارة المملكة.
يشار إلى أن المهرجان أقام 3 ندوات ثقافية سعت من خلالها إدارة المهرجان إلى تعزيز مكانة الإبل وثقافتها لدى أفراد المجتمع، ونشر المعرفة المتعلقة بها.