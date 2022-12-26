مهرجان الإبل ينظم ندوة حول القيمة الحضارية والثقافية للإبل.. غدًا

وتتناول الندوة مجموعة من المحاور التي تتحدث عن استئناس الإبل واستخداماتها في الحضارة العربية، والإبل وطرق الحج القديمة كطريق زبيدة، بالإضافة إلى محور عن الإبل في حضارة المملكة.