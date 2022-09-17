عقب تصنيف A-/A-2.. "ستاندرد آند بورز": تعكس قوة الناتج المحلي والسياسات المالية للمملكة

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أمس، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.