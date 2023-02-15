القيادة تهنئ رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس ألكسندر فوتشيتش؛ رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.