5 مطارات سعودية تستعد لمونديال قطر 2022 بـ 2300 رحلة

وأكدت "مطارات" على أهمية الالتزام بإجراءات السفر حسب اشتراطات الجهات الرسمية في منصة حاضرين، عند الذهاب بأي رحلة جوية متجهة لحضور كأس العالم في قطر ومنها إحضار بطاقة "هيّا" الرقمية أو المطبوعة، وجواز السفر وبطاقة صعود الطائرة، والتأكد من مطابقة نوع الرحلة بالوجهة المحددة في الحجز، حيث إن الرحلات الترددية اليومية تحمل رقماً مكوناً من أربع خانات والرحلات التجارية تحمل رقماً مكوناً من ثلاث خانات. وأضافت: أنه يتطلب وجود إقامة سارية المفعول وتأشيرة خروج وعودة للمقيمين في السعودية من غير الخليجيين الراغبين في حضور المونديال بقطر.