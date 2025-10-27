نائب رئيس تركيا ورئيس غينيا الاستوائية يصلان الرياض للمشاركة في "مبادرة مستقبل الاستثمار"

كما حضر الاستقبال من الجانب التركي سفير جمهورية تركيا لدى المملكة آمر الله إشلر، ومن جانب غينيا الاستوائية سفيرها لدى المملكة الدكتور بنينكنو بيدرو ماتوتي تانج، إضافة إلى مدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.