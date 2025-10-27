نائب رئيس تركيا ورئيس غينيا الاستوائية يصلان الرياض للمشاركة في "مبادرة مستقبل الاستثمار"

وصل إلى العاصمة الرياض، اليوم، نائب رئيس الجمهورية التركية السيد جودت يلماز، ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، والوفدان المرافقان لهما، وذلك للمشاركة في النسخة التاسعة من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار".
وكان في مقدمة مستقبلي الضيفين في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة.
كما حضر الاستقبال من الجانب التركي سفير جمهورية تركيا لدى المملكة آمر الله إشلر، ومن جانب غينيا الاستوائية سفيرها لدى المملكة الدكتور بنينكنو بيدرو ماتوتي تانج، إضافة إلى مدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.