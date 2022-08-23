نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن أعمال مركز العمليات 911 بالمنطقة

وتسلّم الأمير بدر بن سلطان تقريرًا عن أعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمنطقة، ودوره في استقبال ومعالجة جميع البلاغات الأمنية والإنسانية للمتصلين كافة من مواطنين ومقيمين وزوار بواسطة منظومة اتصال أمنية متكاملة، والإسهام الفعال في تعزيز النواحي الأمنية، والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار الساعة؛ وذلك بالرد على جميع المكالمات الواردة للمركز وترحيلها للجهات ذات العلاقة.