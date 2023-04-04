ضِمن مبادرة أجاويد الرمضانية.. "نادي أبها" يزور أبطال الحد الجنوبي ويحتفي بهم

وأوضح الدكتور أحمد بن إبراهيم الحديثي رئيس النادي، أن نادي أبها تَوَشّح تاج الفخر والشرف بهذا اللقاء؛ تقديرًا ووفاء لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وهم دومًا سيبقون فخرًا لوطننا الحبيب، وبوجودهم ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- سنظل دومًا على سلم المجد والعزة.