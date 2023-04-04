ضِمن مبادرة أجاويد الرمضانية.. "نادي أبها" يزور أبطال الحد الجنوبي ويحتفي بهم

شارك نادي أبها الرياضي في مبادرة أجاويد الرمضانية، التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.
وتمثلت هذه المشاركة في زيارة مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وإدارة الفريق الأول لكرة القدم وعدد من نجوم الفريق، لأبطال الحد الجنوبي، والاحتفاء بهم، وتقديم وجبة الإفطار لهم.
وأوضح الدكتور أحمد بن إبراهيم الحديثي رئيس النادي، أن نادي أبها تَوَشّح تاج الفخر والشرف بهذا اللقاء؛ تقديرًا ووفاء لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وهم دومًا سيبقون فخرًا لوطننا الحبيب، وبوجودهم ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- سنظل دومًا على سلم المجد والعزة.
وأكد "الحديثي" أنها كانت فرصة سانحة أن نزور جنودنا الأشاوس المرابطين في هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب؛ سائلًا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد.
وأضاف: "نحن على ثقة بالله أنهم منصورون ومسددون -بإذن الله تعالى وتوفيقه- ثم بدعم قيادتنا الحكيمة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
وعبّر عن شكره وتقديره لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على هذه المبادرة والمواقف الإنسانية التي تجسّد اهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بجميع المواطنين.