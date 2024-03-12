محقق النيابة العامة: جريمة القتل المنظمة معدومة في السعودية .. لهذه الأسباب

وعن أهمية مسرح الجريمة في كشف الحقيقة، روى المحقق في النيابة العامة وليد الحسن قصة الأسرة التي قتلت ابنتها وأبلغوا عنها أنها انتحرت، وقال كانوا حريصين على سرعة إنهاء الإجراءات ودفن الفتاة وعند انتقالنا إلى مسرح الجريمة ومشاهدة الجثمان والوقوف عليه لوحظ أن الآثار الموجودة عليه لا تتوافق مع رواية الأسرة من حيث الأثر الموجود على رقبة المتوفاة وزاوية الانحناء وكذلك المكان التي توفيت فيه وقياسًا على وزن الجثة وقوة الحبل تأكدنا أنها لم تكن منتحرة وإنما مقتولة وقد ثبت أن الآثار الموجودة في الجثمان (غير حيوية)، أي وجدت بعد الوفاة، بمعنى أنها توفيت قبل ثم تم تعليقها واكتشفنا أن الأسرة قتلت ابنتهم بكتم أنفاسها والخنق.