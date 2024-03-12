محقق النيابة العامة: جريمة القتل المنظمة معدومة في السعودية .. لهذه الأسباب

كشف المحقق في النيابة العامة وليد الحسن أن نسبة الجريمة في السعودية لا تتجاوز (سبعة من عشرة لكل 100 ألف نسمة) وهي نسبة أقل من الموجودة في النرويج.
وأكد المحقق الحسن في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر أنه لا يوجد في بلادنا ما يُعرف بـ"الجريمة المنظمة" في عمليات القتل، وقال: "حسب خبرتي الـ 30 عامًا في مجال التحقيق جريمة القتل المنظمة معدومة في السعودية".
ولفت إلى أن "نسبة جرائم القتل منخفضة في المملكة مقارنة بدول أخرى بفضل العادات والتقاليد والأنظمة والضبط الأمني والوعي المجتمعي".
وعن أهمية مسرح الجريمة في كشف الحقيقة، روى المحقق في النيابة العامة وليد الحسن قصة الأسرة التي قتلت ابنتها وأبلغوا عنها أنها انتحرت، وقال كانوا حريصين على سرعة إنهاء الإجراءات ودفن الفتاة وعند انتقالنا إلى مسرح الجريمة ومشاهدة الجثمان والوقوف عليه لوحظ أن الآثار الموجودة عليه لا تتوافق مع رواية الأسرة من حيث الأثر الموجود على رقبة المتوفاة وزاوية الانحناء وكذلك المكان التي توفيت فيه وقياسًا على وزن الجثة وقوة الحبل تأكدنا أنها لم تكن منتحرة وإنما مقتولة وقد ثبت أن الآثار الموجودة في الجثمان (غير حيوية)، أي وجدت بعد الوفاة، بمعنى أنها توفيت قبل ثم تم تعليقها واكتشفنا أن الأسرة قتلت ابنتهم بكتم أنفاسها والخنق.
كما روى قصة فتاة أطلقت النار على رفيقها بالسيارة وادّعت أنه انتحر، وكيف تم كشف الحقيقة مضيفًا: "عند انتقالنا للسيارة استغربنا من مكان إطلاق النار التي لا تتوافق أبدًا مع اليد التي كان يستخدمها المجني عليه.
وعن أهمية الأدلة حتى لو كانت بسيطة.. روي المحقق في النيابة العامة وليد الحسن قصة اكتشاف القاتل الحقيقي من "لعاب" وجد في غسالة اليدين.
وأكد المحقق في النيابة العامة وليد الحسن أن جرائم التلذذ بالقتل غير موجودة لدينا، لكن هناك حالات لمجرم يرتكب جريمة أخرى لكي يخفي جريمته الأول.
وشدد المحقق في النيابة العامة وليد الحسن على أن أكثر من 40 % من جرائم القتل سببها الغضب، متمنيًا أن يضبط الشخص نفسه وانفعالاته، وقد يعتقد المتهم أن استفزاز المجني عليه أنه مبرر لقتله بل يجب اللجوء إلى الجهات المعنية وتوضيح الصورة.