محليات

وصول الطائرة السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يسيّرها "مركز الملك سلمان"

وصول الطائرة السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يسيّرها "مركز الملك سلمان"
تم النشر في

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في جمهورية مصر العربية، وتحمل على متنها سلالًا غذائية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المساعي الحميدة التي تبذلها المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، للوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق مع تزايد الظروف الميدانية الصعبة، وإعلان حالة المجاعة في قطاع غزة.

فلسطين
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
مركز الملك سلمان للإغاثة
السعودية
غزة
الطائرة الإغاثية السعودية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org