وصول الطائرة السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يسيّرها "مركز الملك سلمان"

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في جمهورية مصر العربية، وتحمل على متنها سلالًا غذائية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.