محليات
محاولات للنصب والاحتيال بحملات حج وهمية.. مخالفون في قبضة "رجال الأمن"
إضافة إلى 3 أشخاص قاموا بسرقة مركبات والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات
استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية المصرية في مكة المكرّمة قام بالترويج لحملة حج وهمية ومضللة عبر منصات التواصل تضمنت توفير سكن ونقل وتصاريح دخول المشاعر المقدّسة وتأمين هدي بغرض النصب والاحتيال.
وفي الباحة، تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية البنجلاديشية لتحرُّشه بطفل.
وفي الشرقية، نجحت قوات الأمن في القبض على 3 مواطنين قاموا بارتكاب حوادث جنائية؛ تمثلت في سرقة مركبات والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات.
وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مقيمَيْن من الجنسية المصرية بمكة المكرمة قاما بالترويج لحملة حج وهمية ومضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت توفير سكن ونقل وتأمين هدي بغرض النصب والاحتيال.