محاولات للنصب والاحتيال بحملات حج وهمية.. مخالفون في قبضة "رجال الأمن"

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية المصرية في مكة المكرّمة قام بالترويج لحملة حج وهمية ومضللة عبر منصات التواصل تضمنت توفير سكن ونقل وتصاريح دخول المشاعر المقدّسة وتأمين هدي بغرض النصب والاحتيال.