جامعة الملك سعود تتيح التقديم على 4 برامج دراسات عليا نوعية

أتاحت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود التقديم على 4 برامج دراسات عليا نوعية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1446هـ، هي: برنامجان بنظام التعليم الاعتيادي (دكتوراه الفلسفة في القانون، والماجستير في الصحة العامة)، وبرنامج بنظام التعليم المستمر (ماجستير الآداب في العلوم السياسية)، وبرنامج تنفيذي (الماجستير التنفيذي في القانون الضريبي).
وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق؛ أن التقديم على هذه البرامج عن طريق بوابة القبول الإلكتروني عبر الرابط: (https://dgs.ksu.edu.sa) يبدأ الثلاثاء بتاريخ 14 /3/ 1446هـ؛ الموافق 17 /9/ 2024م حتى نهاية دوام يوم الأحد 26 /3/ 1446هـ؛ الموافق 29 /9/ 2024م.
وأبان أن الشروط العامة للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني ببرامج الدراسات العليا قد تمّ تطويرها وفقاً لسياسات القبول الجديدة لجامعة الملك سعود المبنية على توجهات البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، وتحوّلها وفقاً لنظامها الأساس "مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح"؛ وذلك لاستيعاب أكبر عددٍ ممكن من المتقدّمين الراغبين في استكمال دراستهم العليا.