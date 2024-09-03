جامعة الملك سعود تتيح التقديم على 4 برامج دراسات عليا نوعية

وأبان أن الشروط العامة للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني ببرامج الدراسات العليا قد تمّ تطويرها وفقاً لسياسات القبول الجديدة لجامعة الملك سعود المبنية على توجهات البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، وتحوّلها وفقاً لنظامها الأساس "مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح"؛ وذلك لاستيعاب أكبر عددٍ ممكن من المتقدّمين الراغبين في استكمال دراستهم العليا.