أكثر من 21 ألف سعودي دخلوا سوق العمل في عدة قطاعات متنوعة خلال مايو الماضي

سجلت سوق العمل في المملكة دخول أكثر من 21 ألف سعودي للعمل في عدد من القطاعات المتنوعة خلال شهر آيار (مايو) من العام الجاري 2023.

ووفقًا لإحصائية حكومية فقد تصدرت أربعة أنشطة النسبة الأعلى في توظيف السعوديين هي: “نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات”، يليها التشييد، ثم الصناعات التحويلية إضافة للخدمات الإدارية والدعم.