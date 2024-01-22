إنجازات وأرقام قياسية.. 12 ألف قسطرة وقلب مفتوح بـ"طبية مكة" في 365 يومًا

كشفت أحدث إحصائية لمركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، عن تمكن المركز خلال العام الماضي من إجراء 11492 قسطرة قلبية، وإجراء 854 عملية قلب مفتوح، وكذلك 15970 إجراءً تصويريًّا للقلب، تشمل الأشعة فوق الصوتية وأشعة الرنين القلبي والأشعة المقطعية القلبية، كما تم علاج 4994 مريضًا في أجنحة التنويم، وعلاج 2292 مريضًا في العناية المركزة القلبية، وعلاج 641 مريضًا في العناية المركزة لجراحة القلب، واستقبال 27543 زيارة في العيادات الخارجية.