إنجازات وأرقام قياسية.. 12 ألف قسطرة وقلب مفتوح بـ"طبية مكة" في 365 يومًا

كشفت أحدث إحصائية لمركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، عن تمكن المركز خلال العام الماضي من إجراء 11492 قسطرة قلبية، وإجراء 854 عملية قلب مفتوح، وكذلك 15970 إجراءً تصويريًّا للقلب، تشمل الأشعة فوق الصوتية وأشعة الرنين القلبي والأشعة المقطعية القلبية، كما تم علاج 4994 مريضًا في أجنحة التنويم، وعلاج 2292 مريضًا في العناية المركزة القلبية، وعلاج 641 مريضًا في العناية المركزة لجراحة القلب، واستقبال 27543 زيارة في العيادات الخارجية.
وتعكس هذه الإحصائيات التزام المركز بتقديم أفضل رعاية قلبية ممكنة، باستخدام أحدث التقنيات الطبية وأكثرها تقدمًا، كما يضم المركز فريقًا من الأطباء والممرضين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، والذين يحرصون على تقديم رعاية متميزة لكل مريض.
ومن أبرز إنجازات المركز خلال العام الماضي، حصوله على الميدالية الفضية من الجمعية الأمريكية لأمراض القلب في مجال رعاية القصور القلبي، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية الأوروبية لجراحة القلب والصدر في مجال التعاون البحثي والإكلينيكي، وترقية وتحديث معمل قسطرة القلب رقم ١ بأجهزة جديدة تواكب أحدث تقنيات العلاج بالقسطرة المستخدمة في المراكز العالمية.
كما تم تدشين خدمة وعيادات تأهيل القلب والوقاية القلبية، وإطلاق خدمة المراقبة عن بُعد لمرضى الجلطات القلبية أثناء موسم الحج بالتعاون من مستشفى صحة الافتراضي، بالإضافة للعديد من مشاريع تطوير الأداء للارتقاء بالخدمات الصحية والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين النتائج السريرية وتحسين تجربة المريض.
ويسعى مركز القلب بمكة إلى مواصلة تقديم خدماته المتميزة للمرضى، وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الرعاية القلبية متماشيًا مع استراتيجية الإدارة التنفيذية بمدينة الملك عبدالله والتجمع الصحي بمكة المكرمة.