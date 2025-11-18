ضمن التوجه المتقدم نحو تبنّي أحدث التقنيات الجراحية.. نجاح خياطة غضروف مفصل الورك بالمنظار لمستفيدة بالمدينة المنورة

نجح الفريق الطبي في قسم جراحة العظام بمستشفى الملك فهد عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إجراء عملية خياطة لغضروف مفصل الورك باستخدام المنظار لمستفيدة، وذلك ضمن التوجه المتقدم نحو تبنّي أحدث التقنيات الجراحية في مجال جراحة المفاصل والطب الرياضي.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة حضرت إلى العيادات وهي تعاني من آلام مزمنة في مفصل الورك مع صعوبة في الحركة نتيجة تمزّق في الغضروف الحُقّي (Labrum)، وبعد استكمال الفحوصات السريرية والتصويرية، تقرّر إجراء العملية بالمنظار كخيار متقدّم يوفّر دقة أعلى وأضراراً أقل على الأنسجة مقارنة بالجراحات التقليدية.
وأضاف التجمع أن العملية أُجريت من خلال فتحات صغيرة، تم عبرها الوصول للمفصل وإصلاح التمزّق باستخدام تقنيات خياطة متقدمة تُحافظ على الغضروف وتعيد وظائف المفصل الطبيعية، حتى تكللت الجراحة بالنجاح دون أي مضاعفات، وتمكّنت المستفيدة من البدء في برنامج التأهيل الحركي خلال الساعات الأولى بعد العملية.
ويُعد هذا الإجراء خطوة هامة في تطوير خدمات جراحة الورك والمناظير المتقدمة في المنطقة، ويفتح المجال لتقديم حلول علاجية دقيقة كانت تحتاج لتدخلات جراحية أكبر.