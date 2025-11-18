ضمن التوجه المتقدم نحو تبنّي أحدث التقنيات الجراحية.. نجاح خياطة غضروف مفصل الورك بالمنظار لمستفيدة بالمدينة المنورة

وأضاف التجمع أن العملية أُجريت من خلال فتحات صغيرة، تم عبرها الوصول للمفصل وإصلاح التمزّق باستخدام تقنيات خياطة متقدمة تُحافظ على الغضروف وتعيد وظائف المفصل الطبيعية، حتى تكللت الجراحة بالنجاح دون أي مضاعفات، وتمكّنت المستفيدة من البدء في برنامج التأهيل الحركي خلال الساعات الأولى بعد العملية.