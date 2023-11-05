إثراء يختتم مؤتمر "تنوين" و5 مشاريع تفوز بأفضل حلول إبداعية لمخيمات اللاجئين

ونظمت فعاليات مؤتمر "تنوين" الإبداعي، على مدى أربعة أيام، بمقر المركز بالظهران، وجمع نخبة خبراء من حول العالم؛ للتحدث عن رؤاهم وتأملاتهم حول مفهوم "المدى" كموضوع أساس لتنوين هذا العام، والذي يسعى إلى فهم العملية الإبداعية وكيفية تأثيرها على مختلف المجالات، وتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والبرامج، والجلسات الحوارية؛ أبرزها: ورش عمل تفاعلية، معرض تنوين، تحدي تصميم حلول للاجئين، وبرنامج يوم بصحبة خبير.