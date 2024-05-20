نائب وزير الحرس الوطني يجتمع بقيادات الوزارة ويتابع سير الأعمال

اجتمع الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني، بقيادات الوزارة في مكتبه اليوم.
وشاهد إيجازًا، مراحل التطوير، وسير الأعمال في الوزارة، وتقرير الجاهزية العسكرية للوحدات، كما تم استعراض تقرير لمستجدات الأعمال الخاصة بجهود التوطين، والمهام والواجبات المناطة للوحدات والهيئات والإدارات العامة.
حضر الاجتماع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي, ووكيل وزارة الحرس الوطني عبدالعزيز بن صالح المهنا، ورئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير الدكتور مشعل بن فواز المسعد، وقادة ورؤساء ومديرو الهيئات والإدارات.