نائب وزير الحرس الوطني يجتمع بقيادات الوزارة ويتابع سير الأعمال

حضر الاجتماع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي, ووكيل وزارة الحرس الوطني عبدالعزيز بن صالح المهنا، ورئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير الدكتور مشعل بن فواز المسعد، وقادة ورؤساء ومديرو الهيئات والإدارات.