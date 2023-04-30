رئيس "علماء باكستان" يُشيد بجهود المملكة في عمليات الإجلاء من السودان

وأثنى "أشرفي" على جهود المملكة وقيادتها وما تقدمه من خدمات يعلم عنها ويشاهدها الجميع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مدار الساعة، موضحًا أنها غنية عن التعريف لخدمة الإسلام ومساعدة المسلمين في جميع الأوقات والظروف، سائلًا الله تعالى، أن يحفظ أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، ويحفظ استقرار الدول العربية والإسلامية، ويعم الأمن والاستقرار والسلام دولة السودان الشقيق، ويحفظ شعبها الكريم من الفتن والمخاطر والأزمات والحروب، ويديم نعمة الأمن والسلام لكل دول المنطقة ودول وشعوب الأمة العربية والإسلامية والعالم.