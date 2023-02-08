"الأرصاد": تساقط الثلوج الخفيفة وتكوُّن الصقيع على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز- علقان- الظهر"

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثر منطقتَي الجوف والحدود الشمالية بنشاطٍ في الرياح السطحية التي تنتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وسماءٌ غائمة جزئياً إلى غائمة، والفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ متفرقة، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة، وتكوُّن الصقيع على أجزاءٍ منها كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان - الظهر). كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة شرق المملكة ووسطها. ويُتوقع تكوُّن الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.