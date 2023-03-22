"إغاثي الملك سلمان" يسلّم 50 طنًّا من التمور هدية المملكة إلى المالديف

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع سلة إطعام الرمضانية في جمهورية إندونيسيا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 2023م، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العمودي، ورئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا الدكتور نور أحمد، وممثلي وزارة الشؤون الدينية، وعدد من مسؤولي البعثة الدبلوماسية للمملكة، وفريق من المركز.