"إغاثي الملك سلمان" يسلّم 50 طنًّا من التمور هدية المملكة إلى المالديف

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم هدية المملكة لجمهورية المالديف المتضمنة 50 طنًّا من التمور، حيث سلم المساعدات للجانب المالديفي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف مترك بن عبدالله العجالين، بحضور وزير الشؤون الإسلامية في المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة ماليه.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة الصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
من ناحية أخرى، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع سلة إطعام في جمهورية غانا 2023م.
ويستهدف المشروع توزيع 2,285 سلة غذائية رمضانية، تزن الواحدة منها 59.8 كيلو غرامًا، تشمل المواد الغذائية الأساسية كالأرز والزيت والذرة والملح والفاصوليا وصلصة الطماطم ومكعبات الماجي، يستفيد منها 13,710 أفراد من الفئات الأكثر احتياجًا بمنطقة كوماسي في غانا.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.
كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع سلة إطعام الرمضانية في جمهورية إندونيسيا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 2023م، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العمودي، ورئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا الدكتور نور أحمد، وممثلي وزارة الشؤون الدينية، وعدد من مسؤولي البعثة الدبلوماسية للمملكة، وفريق من المركز.
ويهدف المشروع إلى توزيع 6.687 سلة غذائية تزن السلة الواحدة منها ما يقارب 42 كيلو غرامًا تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 33.435 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.