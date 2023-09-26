وزير الخارجية الفلسطيني يتسلّم نسخةً من أوراق اعتماد سفير المملكة نايف السديري

ورحّب "المالكي" بالسفير "السديري" في بلده فلسطين، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية المتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنًا في الوقت ذاته المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية في دعم وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، خاصة الجهود التي بذلتها المملكة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك، ودورها الطليعي من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.