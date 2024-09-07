مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يعيد القدرة على المشي لمراجع بعد توسيع للقناة العصبية بالمنظار

وأضاف "د. خياط" الحاصل على الزمالة الألمانية: أن المريض أُجريت له عدة فحوصات دقيقة، أبرزها الأشعة السينية X-RAY "ثابتة وحركية"، والأشعة المقطعية CT Scan، والرنين المغناطيسي MRI لأسفل الظهر، وأظهرت النتائجُ وجودَ "كيس دهني" داخل القناة العصبية، ضاغط على الأعصاب بشدة بين الفقرتين الرابعة والخامسة، وأُخضع لعملية منظار جرى فيها استئصال "الكيس" بدقة متناهية، وتوسعة القناة العصبية وتحرير الأعصاب من الضغط، ومضت العملية التي استمرّت نحو "50" دقيقة وفق الخطة العلاجية، وتكلّلت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح، وتمّ نقل المريض من غرفة العمليات إلى غرفة التنويم، وتحسّنت حالته باضطراد مع العناية الطبية الحثيثة؛ حيث استطاع التحرك على قدميه بعد ساعات من العملية، ولاحقًا تشافى تمامًا وسافر بعد أسبوع واحد من العملية لقضاء إجازته خارج المملكة.