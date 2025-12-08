رابطةُ العالم الإسلامي تنظّم أولَ مسابقة قرآنية دولية للمكفوفين في جمهورية إندونيسيا

وجرت المسابقة في خمسة فروع: الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حفظ منظومة الجزرية، والثاني، وهو خاص بالذكور، حفظ القرآن الكريم كاملًا، والثالث، وهو خاص بالإناث، حفظ القرآن الكريم كاملًا، والرابع حفظ ۲۰ جزءًا من القرآن الكريم، والخامس حفظ ١٠ أجزاء من القرآن الكريم.