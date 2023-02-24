مهرجان التمور بالجوف يفتح المجال أمام رواد الأعمال في "الفود ترك"

يذكر أن أمانة منطقة الجوف كانت قد أطلقت حاضنات أعمال لدعم مشروعات الشباب الريادي في المنطقة ومحافظاتها، وخصّصت لهم مواقع تحتوي على جميع الخدمات، كما عملت على تسهيل التراخيص والإجراءات لهم.