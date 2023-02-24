مهرجان التمور بالجوف يفتح المجال أمام رواد الأعمال في "الفود ترك"

فتح مهرجان التمور بالجوف، المقام في مدينة المعارض بمحافظة دومة الجندل؛ المجالَ أمام شباب وفتيات عربات الأطعمة المتنقّلة "الفود ترك" للمشاركة ضمن الفعاليات بمشروعاتهم الصغيرة.
وقال رئيس بلدية دومة الجندل الرئيس التنفيذي للمهرجان، المهندس سميحان بن محمد الشمري: 37 من رواد الأعمال في مجال عربات "الفود ترك" يشاركون ضمن فعاليات المهرجان.
وخصّصت البلدية مواقع مخصّصة لعربات الأطعمة المتنقّلة، ضمن جهودها لدعم الشباب الريادي بالمنطقة، والمساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن أمانة منطقة الجوف كانت قد أطلقت حاضنات أعمال لدعم مشروعات الشباب الريادي في المنطقة ومحافظاتها، وخصّصت لهم مواقع تحتوي على جميع الخدمات، كما عملت على تسهيل التراخيص والإجراءات لهم.