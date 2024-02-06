البنك العربي الوطني anb يتوّج أدائه الاستثنائي لعام 2023 بأرباح تاريخية بلغت 4,071 مليون ريال وبنمو 33%

من ناحيته، اعتبر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد أن النتائج القياسية المحققة في عام 2023 على الرغم من التحديات المحيطة تعد ثمرة لاستراتيجية التغيير التي اعتمدها البنك والتي أسهمت في تحقيق ارتفاع ملحوظ في دخل العمليات بواقع 24.8% ليبلغ في نهاية العام 8,567 مليون ريال مقارنة مع 6,862 مليون ريال في نهاية العام السابق 2022، يضاف إلى ذلك ارتفاع الودائع بنسبة 7.1% ، وكذلك نمو إجمالي محفظة القروض بنسبة 5.8% لتبلغ 152.2 مليار ريال في نهاية عام 2023 مقارنة مع 143.8 مليار كما في نهاية 2022.