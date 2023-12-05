القيادة تهنئ ملك مملكة تايلاند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للملك ماها فاجيرالونجكورن، ملك مملكة تايلاند، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.