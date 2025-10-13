جمعية القلب السعودية تختتم مؤتمرها السنوي الـ36 بإطلاق تطبيق "منقذ في كل بيت"

أسدلت جمعية القلب السعودية الستار على أعمال المؤتمر السنوي السادس والثلاثين، الذي أُقيم في العاصمة الرياض، بمشاركة علمية واسعة من نخبة الأطباء والخبراء المحليين والدوليين، وسط إشادات واسعة بما تضمنه من محتوى علمي نوعي، وحضور مميز على مستوى التخصصات الطبية في أمراض القلب.
وشهدت النسخة السادسة والثلاثون من المؤتمر تنظيم أكثر من 320 موضوعًا علميًا قدمها 275 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، ضمن 78 جلسة علمية و20 ورشة عمل تخصصية في المهارات السريرية والبحثية، إضافة إلى جلسات مشتركة مع جمعيات القلب الأوروبية والأمريكية، ما عزز من قيمة المؤتمر كمنصة دولية لتبادل الخبرات.
وشملت المحاور العلمية تخصصات دقيقة مثل: قصور القلب، أمراض الصمامات، الشرايين التداخلية، التصوير القلبي، كهرباء القلب، القلب الخلقي، أمراض القلب لدى النساء، والتمريض الوقائي، ما يعكس تنوع وتكامل البرنامج العلمي لهذا العام.
وتخلل المؤتمر تدشين تطبيق "منقذ في كل بيت" الهادف إلى تعزيز ثقافة الإنعاش القلبي الرئوي لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى إطلاق تطبيق الإرشادات العلمية الخاص بجمعية القلب، الذي يتيح للممارسين الصحيين والأطباء الوصول السريع إلى أحدث التوصيات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة في المملكة.
وفي الجلسة الختامية، عبّر رئيس الجمعية الدكتور وليد الحبيب عن اعتزازه بما حققه المؤتمر من نجاحات، مؤكدًا أن الحضور العلمي والتنظيمي يعكس التقدم الذي تشهده الجمعية في دعم المعرفة والابتكار، ومواصلة العمل لخدمة الوطن من خلال رسالة علمية ومهنية راسخة.
وشهد المؤتمر تكريم الشركات والجهات الداعمة تقديرًا لإسهاماتها في نجاح هذا الحدث، في وقت تتأهب فيه الجمعية لإطلاق النسخة السابعة والثلاثين من المؤتمر في أكتوبر المقبل بمستوى أعلى من التميز.