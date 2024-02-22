رئيس جامعة الملك خالد: اليوم ذكرى لمسيرة 3 قرون حفلت بالعطاء ونشر المعرفة

وقال: ذكرى التأسيس التي تصافحنا بكل فخر في يوم 22 فبراير من كل عام، تذكّرنا برحلة تأسيس المملكة العربية السعودية، عندما أعلن الإمام محمد بن سعود قيام الدولة السعودية الأولى، مجسدًا بذلك مرحلة جديدة من الأمان والبناء والعطاء، إيذانًا بانطلاق الدولة الرائدة التي تمضي اليوم في طريقها نحو الازدهار والتنمية المستدامة بخُطى ثابتة وتطلعات جديدة.