أمانة المدينة المنورة تعلن المرحلة الثانية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء.
يأتي ذلك لإلزام ملاك الأراضي الواقعة ضمن المحاور المستهدفة بالتسوير، والتي تشمل "طريق سكة الحديد - طريق علي بن أبي طالب - طريق سيد الشهداء - طريق الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز - طريق سعد بن خيثمة) والبالغ إجمالي الأراضي الفضاء بها 87 قطعة أرض.
وذكرت "الأمانة" أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى من منظومة مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدينة، من خلال معالجة وتحسين المشهد الحضري على طرق ومحاور المدينة المنورة.
وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف الحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأراضي والإسهام في تحسين المشهد الحضري للمدينة.