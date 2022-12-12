أمانة المدينة المنورة تعلن المرحلة الثانية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء

وذكرت "الأمانة" أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى من منظومة مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدينة، من خلال معالجة وتحسين المشهد الحضري على طرق ومحاور المدينة المنورة.