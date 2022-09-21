92 عاماً تنقل الطائف من العيون والآبار والسدود إلى "المياه المستدامة"

وبذلت المملكة منذ توحيدها جهودًا لتوفير وحماية أحد أهم مواردها وهو المياه وضمان توفير مياه عالية الجودة ودائمة لسكانها، واستطاعت محافظة الطائف تقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفرة للكلفة، بتقوية وتحسين القدرات المائية في الطائف وإدارة إمدادات المياه، حيث ميزت الطائف بمشاريع للمياه شقت صلابة جبال السروات الممتدة، بهدف تحقيق استفادة مستدامة للموارد المائية من خلال إدارة متكاملة للموارد المتجددة وغير المتجددة، ومن أبرز هذه المشاريع تنفيذ مشروع لمحطات الضخ وتمديد خطوط أنظمة نقل المياه من عرفات إلى الطائف، وهو ضمن سياق المشاريع التنموية العملاقة وواحد من أبرز المشاريع التنموية في المملكة التي تنقل المياه بأحدث التقنيات من أعماق البحار إلى قمم جبال الطائف، ويعد من أطول خطوط النقل في العالم للمياه، ويستهدف المشروع نقل المياه المحلاة إلى الخزانات الإستراتيجية بالطائف لتغطية احتياجات المحافظة وقُراها الجنوبية والشمالية ومحافظات - تربة - رنية - الخرمة، وصولاً إلى منطقة الباحة، لاستدامة الأمن المائي إلى كافة مناطق المملكة المستفيدة من المشروع.