ضمن التنظيم الجديد.. البنك المركزي يحدد تمويل الأفراد من شركات الدفع الآجل بـ5 آلاف

حدَّدت المادة الثانية والعشرون من قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، التي أصدرها البنك المركزي، الحد الأعلى لتمويل الأفراد، وبيّنت أنه يجب ألا يتجاوز مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال، وللبنك زيادة أو خفض المبلغ وفقًا لما يراه مناسبًا.