عطفًا على قيمة الجوائز العالية.. "مهرجان الملك عبدالعزيز" ينعش التعاملات بسوق الصقور

وفي مسابقة المزاين تصل جائزة المركز الأول إلى 300 ألف ريال؛ فيما يحصل الثاني على 200 ألف ريال، والثالث على 100 ألف ريال، كما تم استحداث شوط للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي تصل فيه جائزة المركز الأول إلى 120 ألف ريال؛ فيما يصل مجموع جوائزه إلى 355 ألف ريال، بخلاف جوائز الأشواط التأهيلية وغيرها، ليصل إجمالي جوائز المهرجان إلى أكثر من 33.6 مليون ريال، كل هذه الأرقام جعلت من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور رافدًا اقتصاديًّا مهمًّا، فتح الباب أمام المستثمرين.