لن ترتفع للأبد.. كاتب سعودي يبشر: أسعار العقارات بالمملكة ستكون في متناول المواطن

أسعار العقارات بالمملكة ستكون في متناول المواطن

وينهي "العمري" مبشّرًا بأن أسعار العقارات بالمملكة ستكون في متناول المواطن، ويقول: "مع التطورات الراهنة التي تشهد خلالها السوق العقارية المحلية صورة مغايرة تمامًا لما حدث لها طوال أكثر من ثلاثة أعوام مضت، تحول معها معدل الفائدة نحو الارتفاع المتسارع، ووصل إلى أعلى مستوياته منذ النصف الثاني من 2008، وتراجعت أحجام القروض العقارية بأكثر من نصف مستوياتها التي كانت عليها العام الماضي، شهدت السوق العقارية انعكاساته في وقت مبكر منذ منتصف العام الجاري، وبدأت آثاره تمتد إلى الأسعار المرتفعة لمختلف الأصول العقارية مع نهاية الربع الثالث الجاري، كل هذا يجب النظر إليه على أنه أمر صحي للسوق وللاقتصاد الوطني خصوصًا، الذي سيؤدي إلى عودة الأسعار نحو مناطق عادلة ومستقرة وتكون في متناول أفراد المجتمع، وهذا بالتأكيد المكسب الأكبر الذي تتصاغر أمامه أي جوانب أخرى، أو أي مصالح ضيقة لدى المستفيدين من التضخم في أسعار الأراضي والعقارات، وأن هذا المسار بحال حدوثه، كما بدأت المؤشرات العقارية تؤكده، فهو أمر إيجابي في عمومه، ويصب في مصلحة الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، ولا يوجد إطلاقًا ما يدعو إلى الخوف منه أو التحذير".