"الأرصاد": سماءٌ غائمة تتخللها سحبٌ ممطرة على الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.