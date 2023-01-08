"الأرصاد": سماءٌ غائمة تتخللها سحبٌ ممطرة على الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .