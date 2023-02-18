"احتيال مالي بالهندسة الاجتماعية".. وقائع إلكترونية تحت مجهر "جامعة نايف"

ويأتي تنظيم الورشة انطلاقًا من إستراتيجية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2019 - 2023 بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب التي ركزت على دراسة الجرائم الاقتصادية والسيبرانية؛ لما تمثله من تحدٍ كبيرٍ للجهات الأمنية عربيًا ودوليًا، واستمرارًا لجهود الجامعة في مكافحة مثل هذه الجرائم؛ حيث أسست مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، ونفَّذت عديداً من الدراسات والأبحاث في هذا المجال.