وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يشيد بالجهود المبذولة من مجموعة stc خلال موسم الحج

وخلال الزيارة نقل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اشادة القيادة الرشيدة بالعمل الكبير والجهود الاستثنائية التي تمت أثناء موسم الحج الذي كان موسما ناجحا بكل المقاييس كما قال الوزير، واستمع المهندس السواحة إلى تفاصيل الجهود المبذولة والتي كان من أبرزها اعتماد المجموعة في عمليات التشغيل لأبراج الاتصالات على الذكاء الاصطناعي كأحد أولى الشركات في العالم التي تستخدم هذه التقنية في إدارة تدفق البيانات وتحسين العمليات بالذكاء الاصطناعي.