وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يشيد بالجهود المبذولة من مجموعة stc خلال موسم الحج

زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة صباح اليوم الاثنين المقر الرئيسي لمجموعة stc في مدينة الرياض مقدما التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان الوتيد وعدد من قيادات المجموعة.
وخلال الزيارة نقل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اشادة القيادة الرشيدة بالعمل الكبير والجهود الاستثنائية التي تمت أثناء موسم الحج الذي كان موسما ناجحا بكل المقاييس كما قال الوزير، واستمع المهندس السواحة إلى تفاصيل الجهود المبذولة والتي كان من أبرزها اعتماد المجموعة في عمليات التشغيل لأبراج الاتصالات على الذكاء الاصطناعي كأحد أولى الشركات في العالم التي تستخدم هذه التقنية في إدارة تدفق البيانات وتحسين العمليات بالذكاء الاصطناعي.
من جهته قدم المهندس عليان الوتيد شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم اللامحدود والذي ساهم في النجاح المنقطع النظير لموسم حج هذا العام.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن العمل مستمر على قدم وساق لتقديم كل الخدمات الرقمية لجميع المشاريع الضخمة وأن المجموعة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية حرصا من المجموعة على القيام بدورها الريادي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.