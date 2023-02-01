"الفضلي" يُكرم الفائزين بالدورة الـ14 لجائزة المراعي للطب البيطري بدول مجلس التعاون

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله بن ناصر البدر: "إن رعاية المراعي السنوية لهذه الجائزة تأتي تأكيدًا على أهميتها للمستقبل البيئي والغذائي في المملكة ودورها المحوري في تعزيز وتنمية الثروة الحيوانية، وستستمر رعاية هذه الجائزة وغيرها من الجوائز بسبب النتائج الإيجابية المرجوة للمجتمع ككل، كما أن الفائدة المجتمعية والمصلحة الوطنية العليا دوافع تُحفزنا في المراعي للمضي قدمًا في تنفيذ هذه الرعايات بحماسة وتوهج لا ينطفئان". مضيفًا أن هذه الجائزة تعد إحدى اللبنات الرئيسية في دعم مهنة الطب البيطري في المملكة ودول الخليج.