بحث أبرز المشكلات.. اجتماع لجنة ريادة الأعمال بغرفة جازان ينتهي بـ3 توصيات

أقرت لجنة ريادة الأعمال بغرفة جازان عدة توصيات خلال الاجتماع الرابع لمناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال واعتماد جدولة اجتماعات اللجنة لعام 2023 بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة .
وتضمنت التوصيات إقامة ورشة عمل بعنوان (آلية تسعير المنتج وأثرها على استدامة المشاريع )، والترتيب لعمل لقاء مع شركة الكهرباء لوجود آلية إمكانية اعادة التيار الكهربائي للمشاريع التجارية بشكل عاجل بعد السداد واعتماد جدولة اجتماعات اللجنة لعام 2023م .
وأوضحت الدكتورة رقيا علوان، عضو مجلس إدارة غرفة جازان ورئيسة اللجنة أن الهدف من الاجتماع هو تطوير العمل مع أصحاب المنشآت واستعرض أبرز محاور استراتيجية اللجنة ومعالجة المشكلات التي تواجه قطاعات ريادي الأعمال وإيجاد حلول لها ودعم وتوسيع القاعدة الاقتصادية في المنطقة، التي تركز على تطوير العمل مع أصحاب المنشآت التجارية في المنطقة ونشر الوعى والمعرفة، مشيرة إلى أن غرفة جازان تسعى لتقديم كل التسهيلات لريادي الأعمال وأصحاب المنشآت من منتسبيها.
وأكد مدير إدارة اللجان المكلف علي مقبول أن غرفة جازان من خلال إدارة اللجان تسعى لتقديم كل التسهيلات والحصول على حلول مناسبة للمعوقات التي تواجه ريادي الأعمال بالمنطقة عبر برنامج مشورة الذي يقدم خدمة الاستشارات عبر مستشارين متخصصين في جميع المجالات التي تخدم المنشآت التجارية بالمنطقة وداعم ورفع مستوى الوعي لدى ريادي الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من منتسبي الغرفة.
وأشار مقبول إلى أن الغرفة تهدف إلى دعم ومساعدة منشآت ريادي الأعمال على النمو والتوسع ورفع كفاءاتهم الإدارية والمالية والفنية والتقنية لمشاريعهم وزيادة الوعي في المهارات الأساسية التي تمكنهم من ممارسة أنشطتهم بشكل احترافي وصحيح.
وأوصت اللجنة برغبتها في إقامة ورش عمل تواكب التطور التجاري بالمملكة وفق رؤية 2030، كما شكرت الغرفة على الترتيب والتنسيق لزيارة اللجنة لجمعية المكفوفين وما تقدمه الغرفة من خلال دعم المكفوفين وضعاف البصر من خلال التنسيق لتوقيع اتفاقيات مع جمعية المكفوفين بالمنطقة وريادي الأعمال لتجهيز مواقعهم بلغة برايل لخدمتهم ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل لهم.