بحث أبرز المشكلات.. اجتماع لجنة ريادة الأعمال بغرفة جازان ينتهي بـ3 توصيات

وأوضحت الدكتورة رقيا علوان، عضو مجلس إدارة غرفة جازان ورئيسة اللجنة أن الهدف من الاجتماع هو تطوير العمل مع أصحاب المنشآت واستعرض أبرز محاور استراتيجية اللجنة ومعالجة المشكلات التي تواجه قطاعات ريادي الأعمال وإيجاد حلول لها ودعم وتوسيع القاعدة الاقتصادية في المنطقة، التي تركز على تطوير العمل مع أصحاب المنشآت التجارية في المنطقة ونشر الوعى والمعرفة، مشيرة إلى أن غرفة جازان تسعى لتقديم كل التسهيلات لريادي الأعمال وأصحاب المنشآت من منتسبيها.