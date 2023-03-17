تخفيضات "الهايبرات" الكبيرة من نصيب البقالات الصغيرة.. والمستهلك هو الضحية!

ويتخوّف المستهلكون من أن عروض وتخفيضات الهايبر ماركت، والتي تصل إلى أكثر من نصف السعر تذهب إلى مستفيد آخر وهم أصحاب البقالات الصغيرة التي يحرص أصحابها والعاملون فيها على الاستفادة من هذه التخفيضات بشكل كبير؛ حيث يقومون بشراء المنتجات التي يتزايد عليها الطلب بشكل كبير جدًا؛ تمهيدًا لبيعها بسعرها أو أعلى من سعرها الأصلي، إضافةً إلى أصحاب المطاعم الذي يطبّقون الأسلوب ذاته، ويبقى المستهلك النهائي هو الضحية.