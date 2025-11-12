نجاح عمليات زراعة عدسات بتقنية "ياماني" الحديثة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

وأوضح الفريق الطبي أن المرضى الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً، كانوا يعانون من ضعف شديد في النظر بسبب غياب العدسة داخل العين (Aphakia)، ما أدى إلى صعوبة في ارتداء النظارات وضعف حاد في الرؤية أثر على جودة حياتهم اليومية.