نجاح عمليات زراعة عدسات بتقنية "ياماني" الحديثة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

سجّل فريق طبي في مستشفى الأمير محمد بن ناصر التابع لـ تجمع جازان الصحي نجاحاً نوعياً جديداً بإجراء ثلاث عمليات دقيقة لزراعة عدسات داخل العين باستخدام تقنية “ياماني” الحديثة (Yamane Technique)، وهي من أحدث التقنيات العالمية في مجال جراحات العيون، وتُجرى لأول مرة على هذا المستوى في المنطقة، ضمن خدمات جراحة اليوم الواحد.
وأوضح الفريق الطبي أن المرضى الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً، كانوا يعانون من ضعف شديد في النظر بسبب غياب العدسة داخل العين (Aphakia)، ما أدى إلى صعوبة في ارتداء النظارات وضعف حاد في الرؤية أثر على جودة حياتهم اليومية.
وأضاف الفريق أنه بعد استكمال الفحوصات اللازمة، تم إجراء العمليات باستخدام تقنية “ياماني” التي تعتمد على تثبيت العدسة داخل صُلبة العين دون الحاجة إلى الغرز التقليدية، عبر إدخال أطراف العدسة بدقة باستخدام إبر دقيقة وتثبيتها بطريقة آمنة وسريعة، ما يحدّ من المضاعفات ويسهم في تسريع التعافي وتحقيق استقرار بصري أفضل للمريض.
وبيّن أن النتائج جاءت مبشّرة وناجحة ولله الحمد، إذ سجّل المرضى تحسناً واضحاً في مستوى الرؤية وقدرتهم على ممارسة حياتهم وأنشطتهم اليومية بصورة طبيعية.
من جهته، أكد تجمع جازان الصحي أن هذا النجاح يُعدّ إضافة مهمة لخدمات جراحة العيون المتقدّمة في المنطقة، ويعكس حرص التجمع على توفير أحدث التقنيات الطبية والجراحية لخدمة المرضى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأشار التجمع إلى أن العمليات أُجريت على يد فريق طبي متخصّص بقيادة الدكتور عبدالعزيز الأقصم، وضمّ الفريق كلا من الدكتور رائف عطيف، والدكتور حسين النعمي، والدكتور أصف علي، الذين أسهموا بخبراتهم في تنفيذ هذا الإجراء الدقيق بنجاح كبير.